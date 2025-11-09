inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP
La Granja VIP | Familiares de los nominados envían emotivos mensajes de apoyo

Un momento lleno de amor y motivación que tocó el corazón de todos.

Los familiares de cada uno de los nominados sorprendieron con conmovedores mensajes de aliento, recordándoles que no están solos y que afuera hay personas que los apoyan incondicionalmente. Entre lágrimas, sonrisas y palabras sinceras, los granjeros recibieron la fuerza necesaria para seguir luchando y permanecer dentro de la competencia.

