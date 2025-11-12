inklusion logo Sitio accesible
La Granja VIP | Ferka y Flor Rubio se enfrentan tras la pelea entre El Patrón y Eleazar Gómez

Las críticas se encendieron luego del conflicto entre El Patrón y Eleazar, provocando un fuerte choque de opiniones entre Ferka y Flor Rubio.

La reciente pelea entre Alberto del Río “El Patrón” y Eleazar Gómez dentro de La Granja VIP no solo generó tensión entre los granjeros, sino también fuera del granero, donde las críticas se dividieron.
Durante el programa de análisis, Ferka y Flor Rubio protagonizaron un fuerte enfrentamiento, al expresar posturas totalmente opuestas sobre quién tuvo la razón.

