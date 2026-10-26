“Te mintieron en la cara”: Manelyk advierte a Fernando Lozada sobre el Equipo Disfuncional

Manelyk lanzó una fuerte advertencia a Fernando Lozada sobre las intenciones del equipo disfuncional en La Granja VIP. Durante su conversación, la influencer aseguró que sus rivales le mintieron en la cara, pues primero intentaron convencerlo de integrarse a su grupo, pero después terminaron perjudicándolo. Según Mane, las acciones del equipo contrario no coinciden con sus palabras, ya que Fernando podría terminar nominado o enviado nuevamente a la zona de peones. Por eso, le hizo ver lo que considera una contradicción en el comportamiento de sus compañeros. ¿Fernando tomará en cuenta la advertencia de Manelyk o seguirá abierto a negociar con sus rivales?