“Ni la conocía, yo sigo a artistas": María Karunna expone los desaires de Manelyk en La Granja VIP (VIDEO)
Luego de ver su reacción cuando se ganó la salvación de La Granja VIP, María Karunna confirmó las sospechas de que Manelyk tiene algo en su contra.
María Karunna fue la primera nominada de La Granja VIP Segunda Temporada, pero se ganó la salvación y ya está pensando a quién podría traicionar. Y para sorpresa de todos, tiene en mente a Manelyk, pues ya se dio cuenta de que la influencer tiene algo en su contra y por eso le hace tantos desplantes cuando solo intenta ser amable, aunque no sabe cómo empezó este problema si nunca antes habían coincidido.