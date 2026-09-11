“Ni la conocía, yo sigo a artistas": María Karunna expone los desaires de Manelyk en La Granja VIP (VIDEO)

María Karunna fue la primera nominada de La Granja VIP Segunda Temporada, pero se ganó la salvación y ya está pensando a quién podría traicionar. Y para sorpresa de todos, tiene en mente a Manelyk, pues ya se dio cuenta de que la influencer tiene algo en su contra y por eso le hace tantos desplantes cuando solo intenta ser amable, aunque no sabe cómo empezó este problema si nunca antes habían coincidido.