“Es un doble cara, quedabien": Kunno apunta contra Kevyn “Bicolor” por no defender a Manelyk en La Granja VIP (VIDEO)

La pelea de Niurka y Manelyk en La Granja VIP está dando mucho de qué hablar, pero también puso a Kevyn “Bicolor” en la mira de todos por la manera en que reaccionó. Y uno de los que no está nada contento, es Kunno, pues considera que está haciendo un juego doble con tal de congraciarse con todos y por eso no se atrevió a defender a “la reina de los realities” y en su lugar dijo que él no sabía nada.