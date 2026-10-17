¿Flechazo a primera vista? La Bebeshita recuerda qué pensó de Kevyn “Bicolor” al conocerlo

La Bebeshita recordó cuál fue su primera impresión de Kevyn cuando lo vio por primera vez en La Granja VIP, y Niurka no desaprovechó la oportunidad para bromear con ella. Durante la conversación, en la que también participó el propio Kevyn, Niurka comenzó a describirlo con varios calificativos, destacando lo guapo y bello que podía parecer. La Bebeshita estuvo de acuerdo y reconoció que, desde el primer momento, el participante le pareció muy atractivo y todo un galán. El intercambio provocó un momento divertido entre los tres, mientras Kevyn escuchaba lo que pensaba la influencer de él.