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¿Flechazo a primera vista? La Bebeshita recuerda qué pensó de Kevyn “Bicolor” al conocerlo

La Granjera confesó qué pensó de Kevyn al conocerlo y él escuchó todo

La Bebeshita recordó cuál fue su primera impresión de Kevyn cuando lo vio por primera vez en La Granja VIP, y Niurka no desaprovechó la oportunidad para bromear con ella. Durante la conversación, en la que también participó el propio Kevyn, Niurka comenzó a describirlo con varios calificativos, destacando lo guapo y bello que podía parecer. La Bebeshita estuvo de acuerdo y reconoció que, desde el primer momento, el participante le pareció muy atractivo y todo un galán. El intercambio provocó un momento divertido entre los tres, mientras Kevyn escuchaba lo que pensaba la influencer de él.

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