¿Kevyn “Bicolor” romperá su promesa? Julio Camejo le pide que no le falle al público de La Granja VIP

Julio Camejo le hizo una petición a Kevyn en La Granja VIP cuando este mostró interés en comer del corte de carne, al igual que Manelyk. El actor le recordó que había prometido al público cumplir al 100% su semana como Peón y que solamente faltaba un día para terminarla. Por eso, le pidió que no echara a perder su esfuerzo justo al final, pues quería que se ganara con todas las de la ley el reconocimiento como Peón de Oro. Julio aclaró que era solamente su opinión y que no podía detenerlo, pero insistió en que no faltara a su palabra.