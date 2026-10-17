¿Pacto entre Kevyn “Bicolor” y “El Mono” Osuna? Esta fue la promesa que hicieron para la prueba del Capataz

“El Mono” Osuna le hizo una propuesta inesperada a Kevyn “Bicolor” antes de la prueba para elegir al próximo capataz de La Granja VIP. Durante su conversación, le prometió que, si él conseguía el puesto, se encargaría de hacer todo el trabajo para que Kevyn no tuviera que esforzarse. Ante la oferta, Kevyn bromeó con la posibilidad de dejarse perder, pero El Mono le siguió el juego y aseguró que sí lo haría porque, según comentó, ya le había agarrado la onda al juego. La conversación despertó curiosidad sobre cómo competirán ambos por el puesto.