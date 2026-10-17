¡Quieren gastarlo todo! Manelyk y Kevyn “Bicolor” hacen planes con el presupuesto de La Granja VIP

Manelyk y Kevyn hablaron sobre el presupuesto de comida en La Granja VIP y dejaron clara su intención de aprovechar el dinero disponible. Todo comenzó cuando Manelyk, quien tenía hambre, le preguntó a Pablo cuánto tardaría en estar lista la carne. Después, comentó que sería mejor gastar el presupuesto porque, según ella, el dinero estaba para usarse y no tenía sentido dejarlo sin utilizar. Kevyn estuvo de acuerdo con su compañera, mientras Pablo, quien actualmente es el Capataz, escuchaba la conversación. La propuesta abrió dudas sobre cómo actuarán los peones ante las reglas de alimentación de la granja.