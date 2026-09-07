Dónde poner la flor de mayo para que tenga hojas grandes y gruesas, según expertos

La flor de Mayo es una planta que puede adaptarse perfectamente al patio de una casa. La facilidad con la que se cuida ayuda a que tenga un crecimiento saludable; sin embargo, existen algunos trucos para lograr que crezca con hojas grandes y gruesas, y uno de los secretos está en saber dónde colocarla .

De acuerdo con la revista de hogar Architectural Digest, la mejor manera de conseguir que la flor de Mayo crezca con hojas grandes y dé flores perfumadas es colocarla en una maceta grande o, de preferencia, directamente en el suelo. De esta manera, puede recibir aire libre, agua de lluvia y sol directo durante al menos 6 horas al día, especialmente por la mañana .

En el jardín: Plántala directamente en el suelo, en un área despejada donde reciba bastante sol durante el día. Al crecer como un arbusto grande o incluso como un árbol pequeño, que puede alcanzar varios metros de altura, necesita suficiente espacio libre a su alrededor .

Plántala directamente en el suelo, en un área despejada donde reciba bastante sol durante el día. Al crecer como un arbusto grande o incluso como un árbol pequeño, que puede alcanzar varios metros de altura, . En maceta: Si la tienes en una maceta, colócala en el patio, la azotea o un balcón muy soleado. Utiliza un recipiente ancho y grande para que sus raíces puedan desarrollarse sin limitaciones.

La flor de mayo puede florecer hermoso. Descubre cómo.|(ESPECIAL/Canva)

¿Cómo se cuida una flor de Mayo para que crezca grande?

La flor de Mayo no solo necesita un espacio adecuado para crecer. Sus cuidados son muy específicos y es importante seguirlos para favorecer un desarrollo saludable. Según AD Magazine, el suelo debe contener arena para facilitar el drenaje, además de contar con un sustrato rico en nutrientes.

En cuanto al riego, los expertos recomiendan evitar el encharcamiento. Lo ideal es aplicar agua con frecuencia, pero solo cuando notes que la tierra comenzó a secarse, ya que el exceso de humedad puede afectar sus raíces.

Pero hay un momento al que debes prestar especial atención: la temporada de frío. La flor de Mayo es sensible a las heladas y las bajas temperaturas pueden dañarla. Si la tienes en maceta, muévela al interior de la casa; mientras que, si está en el jardín, puedes protegerla con paños o cubiertas para evitar que el frío la lastime.

¿Qué significa la flor de Mayo en lo espiritual, según el Feng Shui?

La flor de Mayo tiene un fuerte significado espiritual relacionado con la fluidez, la libertad y la armonía. Según la filosofía del Feng Shui, esta planta representa la época de florecimiento y también se relaciona con la riqueza y la llegada de energías positivas.

Desde este punto de vista, colocar una flor de Mayo en el acceso del hogar puede ser una buena opción para quienes buscan atraer energías de tranquilidad, armonía y estabilidad energética.