La Gala de Eliminación: Conoce al séptimo granjero que SALDRÁ de La Granja VIP. Sigue la transmisión EN VIVO y GRATIS
Sergio Mayer Mori, Fabiola Campomanes, Alfredo Adame y Lis Vega conforman el cuadro de los nominados, y uno de ellos será el eliminado de La Granja VIP. Sigue la gala totalmente GRATIS y EN VIVO.
Después de que las estrategias de los granjeros salieran a la luz las cosas se descontrolaron dentro de La Granja VIP, bandos distanciados, amistades terminadas y un aire tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Hoy domingo 30 de noviembre será la culminación para saber si el plan del team cacareo se lleva a cabo de inicio a fin: sacar a Sergio Mayer Mori. ¿Qué sucederá? Descúbrelo totalmente GRATIS y EN VIVO.
La Granja VIP: Domingo de Eliminación EN VIVO
¿A qué hora se cierran las votaciones de La Granja VIP?
Recuerda que AÚN TIENES TIEMPO para ir a votar por tu granjero o granjera favorita. Las votaciones se cerraran durante el transcurso de La Gala de Eliminación, justo cuando nuestro conductor Adal Ramones lo indique. Solo da click aquí y accede a tus votos diarios.
¿A qué hora y donde ver GRATIS La Gala de Eliminación?
Hoy domingo 30 de noviembre La Gala de Eliminación dará inicio a las 8:00 p.m., recuerda que puedes verla a través de Azteca UNO, la app TV Azteca En Vivo y, por supuesto, nuestra transmisión GRATIS en el sitio web.
Fabiola Campomanes no reaccionó nada bien
Después de que Kike Mayagoitia dijera su legado y expresara que algunos granjeros tenían instrucciones Fabiola Campomanes encaró a sus compañeros y les pidió que le dieran una explicación, pues claramente no esperaba ser nominada desde el lunes.
¿A quién dejó en nominación Kike Mayagoitia?
El legado de Kike Mayagoitia sorprendió a muchos de los granjeros quienes estaban cuando el sexto eliminado anunció su nominado: Fabiola Campomanes, quien no veía venir ese voto contra ella. Y esto fue apenas el inicio de una semana LLENA de inquietudes.
¿Quién fue eliminado el domingo pasado?
Kike Mayagoitia se convirtió en el sexto granjero eliminado de La Granja VIP, pero dejó unas instrucciones CLARAS para algunos granjeros, las cuales desataron el caos dentro de la convivencia.