La Gala de Eliminación: Conoce al séptimo granjero que SALDRÁ de La Granja VIP. Sigue la transmisión EN VIVO y GRATIS

Después de que las estrategias de los granjeros salieran a la luz las cosas se descontrolaron dentro de La Granja VIP, bandos distanciados, amistades terminadas y un aire tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Hoy domingo 30 de noviembre será la culminación para saber si el plan del team cacareo se lleva a cabo de inicio a fin: sacar a Sergio Mayer Mori. ¿Qué sucederá? Descúbrelo totalmente GRATIS y EN VIVO.