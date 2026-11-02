La Granja VIP eliminado: Ver EN VIVO, TOTALMENTE GRATIS y POR INTERNET la Eliminación de HOY, domingo 1 de noviembre; transmisión online para descubrir en la Gala quién es el octavo Granjero que se va de la Segunda Temporada por decisión del público

Descubre quién es el octavo Granjero o Granjera eliminada de La Granja VIP a través de nuestra cobertura, la cuál es gratis y completamente en vivo. Te estaremos compartiendo todo lo que suceda durante la Gala minuto a minuto para que estés enterado de los momentos más relevantes y cada una de las sorpresas de la noche.

Mira aquí la transmisión de la eliminación gratis: EN VIVO: La Granja VIP Segunda Temporada por Azteca UNO

La Granja VIP: ¿Quiénes son los nominados que corren riesgo de salir de la competencia?

Los nominados que se encuentran en peligro de abandonar la competencia son Niurka, Pablo Montero, Kevyn Contreras "Bicolor", Rafa Mercadante y Mario "Mono" Osuna. Es decir, el equipo de "Los Disfuncionales" tiene a más integrantes de su equipo en la tabla de nominación ya que del equipo de "La Resistencia" solo está Mario "Mono" Osuna.

¿Cómo votar para salvar a mi Granjero favorito y evitar que salga de La Granja VIP?

Votar para salvar a uno de los nominados de La Granja VIP es muy sencillo. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.

