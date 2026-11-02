OFICIAL: Ya puedes VOTAR para elegir a un PEÓN en la semana 9 de La Granja VIP; estos son los pasos a seguir

Es oficial, este domingo durante la octava Gala de Eliminación de La Granja VIP, Adal Ramones ha anunciado que las votaciones para que el público elija a uno de los Peones de semana 9 han quedado abiertas por lo que a continuación te decimos cómo votar paso a paso. Recuerda que tu voto tiene un poder muy importante.

La Granja VIP: ¿Cómo votar para elegir a un Peón para la semana 9 de la competencia?

Votar es uno de los procesos más sencillos y fáciles de realizar además de que es importante que sepas que hacerlo es completamente gratis. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y deberás votar por el que quieras ver como Peón durante la novena semana. Por otro lado, también puedes hacer esto dando CLICK AQUÍ. Recuerda que tu participación es sumamente importante ya que tu voto puede darle un giro drástico a los roles de los Granjeros e incluso puede generar tensiones y nuevas estrategias durante la semana.

¡El molino sacó sus mejores pasos! Los Peones vivieron un divertido momento La Granja VIP

¿Cuáles son las actividades que hace un Peón en la Granja VIP?

Muchos de los Granjeros temen ser Peones dentro de La Granja VIP, esto debido a que son quiénes realizan las actividades más pesadas en la Granja y quiénes también pierden muchas comodidades ya que son los encargados de hacer los quehaceres más laboriosos; que implican más tiempo y esfuerzo en la competencia. Algunas de las actividades con las que deben cumplir es ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Por otro lado, deben hacer el desayuno para todos sus compañeros; por ende, tienen que despertarse antes que los demás. Son los encargados de lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana y dar vueltas al molino. Aunado a esto, con la llegada de Tlacoyo, el perrito más querido de La Granja VIP, los Peones deben sacarlo por las mañanas para que haga sus necesidades.

Por otro lado, respecto a su alimentación, no pueden comer lo que ellos quieran debido a que sus permisos se reducen a una elección específica de alimentos. Además de esto tienen condiciones diferentes a los Granjeros para dormir ya que los Peones lo hacen en el granero. Por otro lado, se bañan al aire libre e incluso tienen un baño distinto al de los Granjeros.Ahora bien, si por alguna razón los Peones incumplen con lo establecido tendrán graves consecuencias como sanciones en el presupuesto semanal (ya que este bajará) con el que cuentan para realizar compras como la despensa, algo que sin duda afecta a todos y cada uno de los Granjeros además de que esta disminución puede generar tensiones y discusiones entre los Granjeros.