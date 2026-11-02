ÚLTIMA HORA: Ya puedes VOTAR para elegir tu corto de terror favorito de La Granja VIP

Esta octava Gala de Eliminación es totalmente diferente y única en La Granja VIP, pues nos encontramos celebrando el Día de Muertos, por lo que nuestros Granjeros hicieron 3 cortometrajes de terror y tu puedes votar por tu favorito. El equipo ganador se llevará una recompensa así que piensa bien a quienes les darás tus votos.

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¿Cuáles son los cortometrajes por los que se puede votar en La Granja VIP?

Viudas Negras: Este corto es único y lleno de terror, pero también de producción porque el equipo estuvo conformado por Granjeros sumamente creativos: Manelyk, Kunno, Niurka e Ivonne.

El Peón Eterno: Este corto esta inspirado en una historia real de La Granja VIP y los Granjeros encargados en crearlo fueron: Rafael Mercadante, Kevyn “Bicolor”, “La Bebeshita” y Natalia Alcocer.

La Última Posesión: Este último corto estuvo a cargo de hombres Grajeros que lo dieron todo para hacer el mejor trabajo para el público, ellos son: Fernando Lozada, “Mono” Osuna, Pablo Montero y Julio Camejo.

¿Cómo puedes votar por tu corto de terror favorito en La Granja VIP?

No te quedes fuera de la votación el día de hoy, puedes votar por tu corto de terror favorito y apoyar a los Granjeros para tener un gran beneficio. Sigue al pie de la letra los pasos:



Entra directo a la página de votaciones dando click aquí .

Podrás ver las opciones para que puedas dar tu voto, recuerda que hay 3 equipos: Viudas, Negras, El Peón Eterno y La Última Posesión.

Por último, da tus votos a tu corto favorito y listo.

¿Cuál será el premio para el mejor corto de terror en La Granja VIP?

El equipo de gane como el mejor cortometraje de terror podrá llevarse un premio que todos desearán tener, podrán jugar por La Calavera del Poder, la cual esconde un gran beneficio que podría cambiar el juego o tal vez podría esconder una utilidad personal, así que no te pierdas de los detalles porque pronto se anunciarán a los ganadores.