Por estrategia, Bebeshita eligió al “más débil” como Peón de oro y el peor permanecerá en el granero una semana más

Tras varias semanas en La Granja VIP, los participantes ya saben que ser Peón es todo un reto y aunque algunos todavía quieren la posición, otros prefieren estar lejos. Como Capataz, la Bebeshita tuvo que elegir al Peón de Oro y optó por Kunno como una clara estrategia de apoyo a su equipo.

Cuando nombró a su amigo, primero bromeó y dijo que la razón por la cual lo elegía es que es el más débil de los Peones, pero luego explicó que simplemente se trataba de una estrategia.

Gracias a ello Kunno no podrá ser elegido esta semana como Peón y podrá regresar a los privilegios de la casa.

Pablo Montero es nombrado como el Peor Peón

Fue responsabilidad de Kunno elegir al peor Peón y no sorprendió al señalar a Pablo Montero.

El influencer aseguró que no lo hizo por estrategia y que tenía razones importantes para mencionarlo. "No es una cuestión de estrategia, la verdad es que hemos trabajado bien, yo me concentro en que seamos un equipo, pero le faltó iniciativa para participar en todas las tareas y apoyar a los tres o cuatro que estemos en esa área".

Pablo Montero se mostró molesto y se defendió: "Yo hice lo que tenía que hacer al 100%, yo me encargué aparte de las tareas que teníamos que hacer aquí adentro. Me encargué de los caballos al 100%, la cocina no me tocaba a mí y yo se las limpié en una ocasión", dijo el cantante.

A menos que salga esta noche, Pablo deberá ser Peón una semana más, es decir deberá mantener sus restricciones de comida, bañarse al aire libre y realizar algunas de las tareas físicas más pesadas de La Granja VIP

Fernando Lozada, uno de los mayores perdedores de la noche

Antes de que Bebeshita nombrara a Kunno como el Peón de oro, Adal Ramones se dirigió a Fernando Lozada quien lleva tres semanas consecutivas como Peón.

El conductor bromeó y dijo que iba camino a ser Peón eterno, principalmente porque el insiste en que no pertenece a ninguno de los dos equipos y por eso cree que seguirán votando por él para que no deje el granero.

Fernando ha dicho que ya está agotado y asegura que ha perdido 10 kilos, incluso, la semana pasada, cuando supo que se quedaría otra vez en esa posición, decidió faltar a las reglas por primera vez y comer algo que no les correspondía.