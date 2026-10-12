La Granja VIP eliminado: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la quinta Eliminación de la Segunda Temporada, HOY domingo 11 de octubre; transmisión por internet para ver quién se convierte en el Granjero que sale de la competencia

Este domingo 11 de octubre se llevará a cabo la quinta Gala de Eliminación de La Granja VIP. A continuación te presentamos la cobertura de esta noche revelando minuto a minuto cada detalle para que disfrutes de todo lo que ocurre en tiempo real. Se vivirán grandes sorpresas y conocerás el nombre del quinto Granjero o Granjera que quedará fuera de la competencia.

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¿Quiénes son los nominados de La quinta semana de La Granja VIP?

En esta ocasión 6 Granjeros se encuentran en riesgo de abandonar la competencia: Pimpinela Escarlata, Mónica Escobedo, Pascal Nadaud, Julio Camejo, Kevyn Conteras “Bicolor” y Rafa Mercadante. Cinco de ellos quedarán a salvo gracias a los votos del público.

¿Cómo votar para salvar a tu Granjero favorito?

Votar es uno de los procesos más sencillos y fáciles de realizar además de que es importante que sepas que hacerlo es completamente gratis. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que estén nominados. Por otro lado, también puedes votar de forma directa dando CLICK AQUÍ.