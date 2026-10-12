ÚLTIMA HORA: Ya puedes VOTAR para elegir a un Peón en la sexta semana de La Granja VIP

Es oficial, el Conductor Adal Ramones ha dado a conocer este sexto domingo de La Granja VIP que a partir de este momento quedan abiertas las votaciones para que el público elija a qué Granjero quiere ver como Peón durante esta semana de la competencia. El proceso para votar es muy sencillo por lo que a continuación te damos todos los pasos para que emitas tu voto, el cual puede cambiar el rumbo de los Granjeros.

¿Cómo votar para elegir a uno de los Peones para la SEXTA semana de La Granja VIP?

Votar es uno de los procesos más sencillos y fáciles de realizar además de que es importante que sepas que hacerlo es completamente gratis. Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros y deberás votar por el que quieras ver como Peón durante la sexta semana. Por otro lado, también puedes hacer esto dando CLICK AQUÍ.

Recuerda que tu participación es sumamente importante ya que tu voto puede darle un giro drástico a los roles de los Granjeros e incluso las tensiones entre ellos.

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¿Quién es el QUINTO Granjero eliminado de La Granja VIP?

Hasta el momento esta información se desconoce ya que esto se dará a conocer este domingo 11 de octubre, por lo que es importante que sintonices la transmisión de la Gala de Eliminación a través de nuestro sitio web; o bien, desde la señal abierta de Azteca UNO. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones del portal web para ser de los primeros en enterarte de quién quedará eliminado este día. Seis Granjeros se encuentran en riesgo, ya que están nominados: Pimpinela Escarlata, Mónica Escobedo, Pascal Nadaud, Julio Camejo, Kevyn Conteras “Bicolor” y Rafa Mercadante.

