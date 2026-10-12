Kevyn es el PEOR Peón de la semana y Mono Osuna se convierte en el Peón de ORO en La Granja VIP

La quinta semana de La Granja VIP llegó a su fin y con ello, muchas cosas han sido premiadas y otras no. Durante la Gala de Eliminación de este domingo 11 de octubre Kunno (Capataz de la semana), tuvo que tomar una complicada decisión y nombró a Monno Osuna como el Peón de Oro, ya que para él cumplió con todas sus labores como Peón, desde levantarse temprano, acatar las reglas y más.

El Peón de Oro Mono Osuna, tuvo el beneficio de nombrar a el Peor Peón de la semana y decidió que ese fuera Kevyn "Bicolor" y habrá una consecuencia que enfrentar.

Te puede interesar: La Granja VIP eliminado: Ver GRATIS, EN VIVO y POR INTERNET la Gala de Eliminación de HOY, domingo 11 de octubre; descubre en transmisión online quién es el quinto Granjero que se va de la Segunda Temporada

¿Qué beneficio tiene el Peón de Oro?

Gracias a la constancia y el excelente trabajo de Mono Osuna como premio y beneficio obtuvo que durante la siguiente semana de La Granja VIP no podrá ser seleccionado como Peón, así que podrá tener una ducha caliente, comida y una cama dentro de las instalaciones.

El castigo para el Peor Peón de La Granja VIP

Lamentablemente, siempre hay un castigo para los que no cumplen con sus labores dentro de La Granja VIP, es por eso que Kevyn "Bicolor" tendrá otra semana consecutiva como Peón. Le esperan baños al aire libre, comer con restricciones y dormir en el Granero. ¿Será que la próxima semana será mejor?

Polémica por la elección de Kunno al elegir a Mono Osuna como el Peón de Oro

Julio Camejo fue contundente y no estuvo de acuerdo con que Kunno eligiera a Mono Osuna como el Peón de Oro, pues para él, Niurka merecía ese nombramiento. Julio justificó su opinión, dijo que la Vedette fue la que se levantó más temprano que todos, respeto las reglas y más... Niurka y Kevyn estuvieron de acuerdo con Julio por lo que se armó un pleito en plena gala en vivo.