Ivonne Montero fue elegida como “el Más Gallito” y obtuvo un emotivo reencuentro que hizo llorar a todos en La Granja VIP

Los miércoles de Asamblea son una gran oportunidad para que los Granjeros expresen sus verdaderos sentimientos sobre otros participantes. Esta semana la más directa fue Ivonne Montero que fue elegida por el público como "el más gallito" y su recompensa enterneció a todos, incluyendo a los críticos.

El beneficio que recibió la actriz fue poder comunicarse por videollamada con su hija Antonella lo cual agradeció ya que siempre ha dejado en claro que ella es la razón por la cual se encuentra en el reality.

En cada oportunidad que tiene, Montero envía mensajes a su pequeña de 13 años, pero en esta ocasión, al fin pudo hablar con ella de frente. En cuanto la vio en la pantalla se le llenaron sus ojos de lágrimas y le mostró que le hizo una flor y una pequeña carta diciéndole que la ama.

Por su parte, Antonella le dijo a su mamá que todo va bien, que está haciendo sus tareas de la secundaria y participará en una obra de teatro hacia finales de año.

La actriz dijo también a su pequeña que la está pasando bien y está aprendiendo sobre el cuidado de los animales y el huerto "todo lo que te gusta, como sembrar semillitas, lo estoy aprendiendo para que juntas montemos eso que hemos soñado".

Ivonne concluyó señalando que no se preocupe por ella si ve que la situación es complicada dentro de La Granja VIP.

Los beneficios por ganar "el más gallito" de la semana

Los Granjeros saben que los miércoles de Asamblea no deben guardarse nada, tienen que confrontar a quien quieren que se vaya de La Granja VIP para ser elegidos por el público como "el más gallito".

La primera semana quien gozó de dicho beneficio fue Manelyk González. En esa ocasión disfrutó de una noche en la suite del Capataz al lado de sus amigos la Bebeshita, Azalia Ojeda y Fernando Lozada.

La siguiente semana la ganadora fue Niurka quien como beneficio pudo reunirse con su prometido. Aunque no pudieron abrazarse ni tocarse, al menos de lejos pudieron intercambiar algunas palabras y recordarse cuánto se aman.

La tercer semana el ganador fue Rafael Mercadante. El actor pudo reunirse con su mamá, la abrazó y ella le entregó algunos dulces y buenos consejos para seguir adelante en el reality.

La siguiente semana otra vez Manelyk González ganó. Su beneficio fue salir a buscar las herraduras del poder antes que nadie y obtuvo la primera de ellas gracias a la cual pudo nominar de manera directa a Natalia Alcocer.