La Granja VIP: Quiénes son Salvados de la Eliminación este domingo 11 de octubre

La Granja VIP llegó su quinta gala de Eliminación con seis granjeros en riesgo. El público tuvo la última palabra y dejó en claro a quiénes quieren de regreso y quién debe salir del reality.

A lo largo de la gala, Adal Ramones se encarga de ir descartando uno a uno a los nominados hasta que quedan únicamente dos y esta semana así fue la lista de los salvados fue:

Rafael Mercadante, primer salvado de la noche

Este 11 de octubre el primer salvado de la noche fue Rafael Mercadante quien fue nominado por Azalia Ojeda luego de comprar una Traición por 10 mil pesos del presupuesto.

El actor se dijo enormemente agradecido con el público y aseguró que va a seguir siendo él mismo aunque incomode a algunos Granjeros.

Cuando Adal le cuestiono si le quería hacer algún comentario a Mónica Escobedo, con quien ha tenido diferentes conflictos en los últimas semanas, Mercadante solo recordó que el público todo lo ve.

Rafa Mercadante recordó la vez que una mujer le habló para decirle que tenían un hijo|ESPECIAL

Kevyn Contreras Bicolor regresa y promete más "travesuras"

El segundo salvado de la noche fue Kevyn Bicolor quien envió saludos a todos los comediantes de Monterrey y advirtió que esta semana La Granja VIP conocerá a Bichorror.

Adal Ramones le recordó que rompió un pacto al que habían llegado, pero le pidió que dejara eso en el pasado.