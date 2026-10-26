Granjeros deben adivinar quién dijo ciertos comentarios anónimos de los demás; al adivinar correctamente tendrán dinero extra en La Granja VIP
Granjeros son sometidos en “El anonimato”, fuertes comentarios que generaron cierta incomodidad a Natalia Alcocer sobre Pablo Montero en La Granja VIP
Los Granjeros son sometidos a la dinámica de “El anonimato” donde deben adivinar quién lo dijo, si logran dar la respuesta correcta de las confesiones, obtendrán mil pesos extras a su presupuesto. Después de 5 comentarios, al final, solamente obtuvieron mil pesos. Revive cómo fue la dinámica.