Kevyn “Bicolor” Contreras y Julio Camejo son sancionados por NO RESPETAR el Juego de Clasificación en La Granja VIP

Los Granjeros de La Granja VIP, reviven el Juego de Clasificación entre Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” Contreras, lo que nadie esperaba es que Adal Ramones los sancionara a ambos al no respetar el juego y hacerlo en broma, para ello los bloqueo para ir al Juego del Capataz, en su lugar entró Niurka para luchar por el liderazgo en el reality.