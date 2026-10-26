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Kevyn “Bicolor” Contreras y Julio Camejo son sancionados por NO RESPETAR el Juego de Clasificación en La Granja VIP

Kevyn “Bicolor” Contreras y Julio Camejo al no respetar el Juego de Clasificación para ir al Juego del Capataz; esta fue la sanción en La Granja VIP

Los Granjeros de La Granja VIP, reviven el Juego de Clasificación entre Julio Camejo y Kevyn “Bicolor” Contreras, lo que nadie esperaba es que Adal Ramones los sancionara a ambos al no respetar el juego y hacerlo en broma, para ello los bloqueo para ir al Juego del Capataz, en su lugar entró Niurka para luchar por el liderazgo en el reality.

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