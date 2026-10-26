¡Dos en una NOCHE! Azalia Ojeda anuncia quién tiene El Legado y quién nomina “Mono” Osuna con el poder de la Herradura de La Granja VIP

En el inicio, se dio a conocer El Legado de Azalia Ojeda, posicionando a Rafael Mercadante en la Tabla de Nominados, quitándole la oportunidad al Granjero de participar en el Juego del Capataz. Sin embargo, no fue lo único, ya que Mario “Mono” Osuna uso el poder de la Herradura para nominar a alguien más, nominando a Natalia Alcocer y quitándole la posibilidad de ser Capataz en La Granja VIP.