Pablo Montero anda de COQUETO con TODAS en La Granja VIP; Críticos hablan sobre las confesiones realizadas en “El Anonimato”
Críticos se encargan de revivir los supuestos amoríos del pasado de Pablo Montero, quien ya ha tenido historia con varias Granjeras de La Granja VIP
Después de vivir la dinámica de “El Anonimato” en La Granja VIP, Críticos reviven la confesión de que Pablo Montero anda de coqueto con todas y que ya ha tenido amoríos con varias de las Granjeras, recalcando todo los chismes que se han dado en el reality.