Los Granjeros que van a participar en el Juego del Capataz para sobrellevar la rebelión de La Granja VIP: estas fueron sus promesas
¿Quién será el Capataz? Granjeros que van al Juego del Capataz dan sus promesas sobre todo lo que van a hacer para sobrellevar La Granja VIP en su etapa de rebelión
¡Promesas de La Granja VIP! Niurka, Bebeshita, Natalia Alcocer y Rafael Mercadante exponen todo lo que van a realizar al convertirse en Capataz, una labor compleja al vivir una autentica rebelión por parte de La Rebelión, revive lo que dijeron cada uno de ellos.