Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
LA GRANJA SEGUNDA TEMPORADA_LOGO.png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Los Granjeros que van a participar en el Juego del Capataz para sobrellevar la rebelión de La Granja VIP: estas fueron sus promesas

¿Quién será el Capataz? Granjeros que van al Juego del Capataz dan sus promesas sobre todo lo que van a hacer para sobrellevar La Granja VIP en su etapa de rebelión

¡Promesas de La Granja VIP! Niurka, Bebeshita, Natalia Alcocer y Rafael Mercadante exponen todo lo que van a realizar al convertirse en Capataz, una labor compleja al vivir una autentica rebelión por parte de La Rebelión, revive lo que dijeron cada uno de ellos.

Tags relacionados
La Granja VIP: La Gala La Granja VIP Segunda Temporada La Granja VIP: El Capataz

Videos