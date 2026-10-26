La Granja VIP: Hoy, 26 de octubre se define a la primera Capataz mujer del reality, además vimos la llegada de Azalia Ojeda para dejar El Legado

¡Una semana nueva llega a La Granja VIP! Por un lado, se dio a conocer que los Granjeros de La Resistencia dio inicio a una autentica rebelión, rompiendo todo tipo de reglas y perjudicando directamente al presupuesto semanal. Además, de contar con la presencia de Azalia Ojeda, quien compartió El Legado, nominando formalmente a Rafael Mercadante. Igualmente, Mario Osuna dio a conocer a quién nomino con el poder de la Herradura.

Finalmente, en el Juego del Capataz, 4 Granjeras se enfrentaron para obtener el liderazgo del reality, pero la vencedora de la jornada sin duda fue Daniela “Bebeshita”. Si te perdiste de algo, te dejamos el programa completo para que revivas cada minuto.

