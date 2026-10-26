¡MUJER Capataz! La primera mujer en tener el Liderazgo en La Granja VIP; revive el circuito del Juego del Capataz
¿Qué pato lo va a lograr? Granjeras se enfrentan en el circuito para ser la primera Capataz de La Granja VIP Segunda Temporada; descubre cómo fue el desafío
Granjeras por unos instantes se convierten en patos, deben llevar pelota por pelota durante todo el circuito para poder avanzar. Por primera vez, una mujer en La Granja VIP Segunda Temporada se convierte en el Capataz. Después de superar los obstáculos, la ganadora fue Daniela “Bebeshita”, tendrá una importante labor en el reality.