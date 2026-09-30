¡Ni en el baño la dejan! en paz! Julio Camejo y Kevyn Bicolor no dan tregua a La Bebeshita por sus problemas intestinales (VIDEO)

Ni en el sanitario hay privacidad para Daniela “Bebeshita”. La influencer sufrió las pesadas bromas de Julio Camejo y Kevyn Bicolor en el baño de La Granja VIP. Sin darle tregua, la dupla improvisó la narración de un apasionado partido de fútbol afuera del baño, haciendo referencia cómica a cada sonido de su accidentada visita.