¿Habrá patos en La Granja VIP? Beneficios de criar a estas aves que nunca imaginaste

Los pollitos de La Granja VIP que llegaron hace unas semanas al foro de Venga la Alegría y conquistaron a todos nuestros conductores con su ternura podrían encontrar en los patos un serio rival en el establo: ¿con qué ave crees que las celebridades se encariñen primero?

¡Los pollitos de La Granja VIP llegaron a Venga La Alegría! [VIDEO] Te invitamos a que nos comentes en redes sociales, qué nombre le pondrías a los pollitos de Venga La Alegría.

¿Por qué criar patos en una granja es una experiencia única?

Aunque no lo creas, muchos productores campestres prefieren a los patos sobre las gallinas por una serie de razones entre las que se encuentran su lealtad, su carácter noble y, por supuesto, la calidad de sus enormes huevos: ¡criar a estos animalitos es muy popular por los siguientes motivos que podrían comprobar nuestras celebridades en La Granja VIP !

FÁCILES DE ALOJAR Y MUY SALUDABLES

Una de las razones por la que criar patos es una opción muy atractiva para las actividades de La Granja VIP es el hecho de que estos animalitos no requieren mucho espacio para alojarse ¡y son todoterreno! ya que tienen una alta resistencia al calor, al frío y a las enfermedades siempre y cuando tengan comida adecuada y agua limpia todos los días.

CRECEN PRONTO

A diferencia de otras aves de corral, los patitos permanecen muy poco tiempo en la caja incubadora porque se fortalecen rápido y pueden comenzar a explorar a partir de las 4 semanas de edad... esto, claro, si el clima no es demasiado inclemente.

¡SON UNOS SÚPER CONTROLADORES DE PLAGAS!

Además del uso de fertilizantes, el huerto de La Granja VIP requerirá de un depredador que impida la infestación de saltamontes, babosas, caracoles y mosquitos... ¡y qué mejor que los patitos, que no tienen problema en devorar a estos indeseables bichos que echan a perder los cultivos!

PRODUCCIÓN DE EXCELENTE CALIDAD

Los huevos de pata son grandes, nutritivo y muy codiciados en el comercio de alimentos, por lo que criar estos animales es una inversión muy buena; por otra parte, su carne es deliciosa y baja en grasas, lo que la convierte en una opción bastante atractiva a la hora de cocinar.

¡SON ADORABLES!

Si se les respeta, los patos son cariñosos con sus dueños y, de hecho, muy pocas veces pelean entre ellos: ¡la armonía en el corral está asegurada con ellos, sobre todo porque les encanta ser traviesos y acaparar la atención con sus juegos!

