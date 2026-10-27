Hora LÍMITE para VOTAR hoy 27 de octubre y elegir quién dormirá con “Bebeshita”, la Capataz de la semana 8 de La Granja VIP

Por primera vez en La Granja VIP Segunda Temporada, hay una Capataz mujer y la ganadora fue Bebeshita. Y además de los beneficios que este rol tiene para la competencia, también podrá compartir su dormitorio con el Granjero que el público elija y para definir quién será, están las votaciones abiertas HOY 27 de octubre.

Así que para que no se te pase y puedas participar en esta decisión, podrás hacerlo hasta la Gala de este martes. Una vez que el programa empiece en punto de las 20:30 horas y se vayan explicando las dinámicas, Adal Ramones indicará cuando quedan cerradas las votaciones para elegir al acompañante de Daniela Alexis para la Habitación del Capataz DANDO CLICK AQUÍ.

¿Cuáles son los beneficios que tendrá Bebeshita como Capataz de La Granja VIP?

Este poder es codiciado por muchos porque así como trae responsabilidades, también brinda la posibilidad de acceder a ventajas que pueden cambiar por completo las estrategias de los equipos. En primer lugar, ahora que Bebeshita es Capataz de La Granja VIP, tiene inmunidad, lo que significa que NO podrá quedar nominada para la semana 8.

También podrá mandar a uno de sus compañeros al Duelo de Nominación y esta persona se enfrentará al que resulte más votado por el público. En el Miércoles de Asamblea, tendrá la última oportunidad si hay algún empate con los nominados o en el Jueves de Traición si se empata la dinámica de la tierra. Y en la recta final de su mandato, deberá hacer las compras con el presupuesto disponible tras la evaluación y el Domingo de Eliminación podrá nombrar al Peón de Oro.

Nominados de La Granja VIP: quién será eliminado para el 1ero de noviembre

Hasta el momento, ya hay dos nominados en La Granja VIP para la semana 8. El primero en caer a la tabla fue Rafa Mercadante, a quien Azalia dejó como Legado, es decir, fue la última carta que pudo jugar luego de ser eliminada por falta de votos.

Después, Natalia Alcocer quedó en riesgo porque el "Mono" Osuna usó en su contra la herradura del poder que se ganó gracias a la ayuda de Fernando Lozada. Esta estrategia también le quitó la posibilidad de convertirse en Capataz, pues ella era una de las que habían logrado pasar a la prueba final.