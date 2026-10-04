¡Hoy es el gran día! Pablo Montero y Pimpinela ya están listos para subir al ring

Pablo Montero arrancó este domingo con toda la actitud en La Granja VIP. Apenas despertó, el cantante mandó saludos a la cámara y dejó ver la emoción que existe dentro de la casa por la esperada pelea de este día.

Junto a Pimpinela y otros de sus compañeros, Pablo compartió la expectativa por el momento en que finalmente tendrán que ponerse los guantes y subir al ring. Los Granjeros ya cuentan las horas para vivir este enfrentamiento, que promete convertirse en uno de los momentos más llamativos de este domingo.

Ahora solo queda esperar a que suene la campana y comience la acción.