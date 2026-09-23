Ivonne Montero confronta a Julio Camejo en la tercera Asamblea de La Granja VIP al tacharlo de traición frente a los Granjeros
¡Cara a cara! Ivonne Montero y Pimpinela se le van directo a Julio Camejo, haciendo fuertes declaraciones. Esto pasó en la tercera Asamblea de La Granja VIP
Ivonne Montero sorprende a todos al acusar a Julio Camejo de traicionar a todos, además de mencionar que mejor regrese a casa para ser espectador con su familia, además el error que cometió al comprar la llamada con el dinero de todos, pero Julio no se guarda las cosas. No es la única, ya que Pimpinela también habló con el granjero.