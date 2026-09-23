¿Sí o no? Kevyn Bicolor revela su decisión al ser tentado por exquisitos platillos en La Granja VIP
¡Una decisión difícil en La Granja VIP! Kevyn Bicolor revela su decisión ante la tentación de un jugoso corte de carne; ¿qué habrá pasado con el granjero?
¡Fuertes decisiones! Kevyn Bicolor habla abiertamente sobre su decisión al recibir la fuerte tentación por su platillo favorito, algo que podría tener fuertes afectaciones para todos los granjeros. Revelará qué hará al respecto y la estrategia que realizará