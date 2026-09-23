“He pasado una línea que no debí de pasar": Kevyn habla directamente con Azalia durante la Asamblea de Nominación de La Granja VIP
Kevyn Bicolor nombra a Azalia como su nominada en la Asamblea de La Granja VIP, dejando fuertes declaraciones a la granjera de disgustos del pasado
Kevyn selecciona a Azalia en la tercera Asamblea de La Granja VIP, detallando que su nominación fue por comentarios del pasado, además de los fuertes enojos que ha tenido la granjera. Desata lo pesado que se han llevado ambos en diversas ocasiones.