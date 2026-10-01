Ivonne Montero le da la espalda a su equipo, no votará por esta Granjera

El miércoles de Asamblea pone nerviosos a los Granjeros que planean estrategias para seguir en el juego y deshacerse de sus contrincantes. Sin embargo, esta semana Ivonne Montero dio una sorpresa a su equipo y les advirtió que no nominará a Manelyk González.

A pesar de que Rafael Mercadante le dijo que necesitaban de su voto para ir conta la reina de los realities, Ivonne Montero le explicó que en esta ocasión no planea apoyarlos.

La razón es que en la dinámica de la semana, Polos Opuestos Unidos, Montero y Manelyk fueron atadas y deben convivir las 24 horas del día, lo que si bien no las ha convertido en amigas, sí las ha unido, por lo que la actriz no quiere afectar a la influencer.

Mónica Escobedo intentó convencerla advirtiéndole que Manelyk y su equipo no la apoyarán o protegerán, pero Montero siguió firme y les dijo que en esta Asamblea no cuenten con ella para seguir la estrategia que tenían planeada.

Tras su decisión, Rafael Mercadante aseguró que se sentía decepcionado de la actriz, pero no insistió en tratar de convencerla.

Manelyk|Crédito: La Granja VIP

Así es el juego por el que Ivonne Montero y Manelyk han estado juntas todo el día

Desde el martes se implementó la dinámica Polos Opuestos Unidos que obligó a los Granjeros a permanecer atados físicamente por una correa, lo que los obliga a realizar todo juntos.

Los participantes unidos tienen que hacer sus labores diarias, comer, dormir e, incluso, ir al baño acompañados. Las duplas de la semana son las siguientes:



Manelyk e Ivonne Montero

Julio Camejo y La Bebeshita

Natalia Alcocer y Pablo Montero

Rafa Mercadante y Mónica Escobedo

Pimpinela Escarlata y Kunno

Azalia Ojeda y Niurka

Kevyn Bicolor y Pascal Nadaud

Fernando Lozada y Kenny

Cabe decir que la dinámica no solo los obliga a estar juntos, sino que también puede afectarlos de otras maneras. Por ejemplo, la Bebeshita quedó nominada por Carlos Trejo en el Legado, por lo que su pareja, Julio Camejo también quedó en riesgo.

