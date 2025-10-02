¿La experiencia de Jawy Méndez intimida a Kike Mayagoitia rumbo a La Granja VIP? ¡Esto respondió!

Kike Mayagoitia llega a La Granja VIP con mentalidad de campeón, disciplina y pasión como parte de las lecciones que le dejaron sus competencias en Musclemania y Mister World, pero Jawy Méndez tiene más experiencia en los reality shows: ¿el conductor de Venga la Alegría se siente intimidado por esta ventaja o intentará aprovecharla?

¿Qué dijo Kike Mayagoitia de la experiencia de Jawy Méndez rumbo a La Granja VIP?

En una entrevista con nuestra host digital Mallezaa que estuvo repleta de momentos sinceros, Kike Mayagoitia se tomó algunos minutos para hablar sobre todos sus compañeros de La Granja VIP , en especial de Jawy Méndez ya que es consciente de que el influencer inició en los realities y sabe muy bien cómo jugar con todos los elementos de este formato.

"¿Te intimida que él (Jawy) sepa un poco más de la fórmula de este formato?”, le preguntó Mallezaa a Kike en cierta parte del video en vivo.

“No lo conozco tanto, hemos platicado un par de veces y nos hemos saludado, pero sé que si existen 50 realities en el país él lleva 60, él se lo sabe al derecho y al revés y creo que eso está padre”, explicó Kike.

Para el conductor de TV Azteca, la integración a La Granja VIP de personas que ya le sepan a la telerrealidad sólo ocasiona que el interés y el chisme se incremente más, algo que le dará un sabor especial al reality.

“Hace que todo se ponga más interesante porque él (Jawy Méndez) sabe a lo que va, él sabe que va a un reality donde parte del éxito es el conflicto, la confrontación, y él no llega como un corderito perdido: él ya sabe que va a tener que buscar enemigos o alianzas y eso está perfecto, yo sé que es un contrincante fuerte o un gran aliado”, opinó.

Otra celebridad de la que habló Kike fue Alfredo Adame : a decir del conductor de Venga la Alegría, el “Golden boy” es un ejemplo perfecto de cómo exprimir un talento para mantener una carrera en el entretenimiento a pesar de las polémicas y otras adversidades.

“Alfredo Adame es una persona que insulta y da risa (…) él encontró que tiene ese carisma para ofender, tanta gente ya le compró el personaje, para mí lo que hace es maravilloso porque encontró una forma de mantenerse vigente en esto”, expresó.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con el carisma de Kike Mayagoitia y la experiencia de Jawy Méndez como parte de sus ingredientes más sabrosos se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO; las actividades contempladas para cada día de la semana son las siguientes: