Jawy Méndez truena contra Sergio Mayer Mori en el establo de La Granja VIP: “Te guardo una”
El nuevo peón semanal de La Granja VIP sabe que el capataz podría nominarlo y eso lo hizo plantearse una... ¿venganza?
ESPECIAL/TV AZTECA
Jawy Méndez tuvo un arranque de sinceridad con la vaca Lola en el establo de La Granja VIP y le confió que Sergio Mayer Mori podría nominarlo la noche de este martes, algo que lo hizo replantearse las cosas.
Mientras ordeñaba, Jawy abrió su corazón y aceptó que en caso de que el capataz quiera afectarlo él ya tiene “una bala guardada” para el futuro: ¿intentará vengarse de él en cuanto se le presente la oportunidad?
Galerías y Notas Azteca UNO