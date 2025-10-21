Jawy Méndez truena contra Sergio Mayer Mori en el establo de La Granja VIP: “Te guardo una”

Jawy Méndez tuvo un arranque de sinceridad con la vaca Lola en el establo de La Granja VIP y le confió que Sergio Mayer Mori podría nominarlo la noche de este martes, algo que lo hizo replantearse las cosas.

Mientras ordeñaba, Jawy abrió su corazón y aceptó que en caso de que el capataz quiera afectarlo él ya tiene “una bala guardada” para el futuro: ¿intentará vengarse de él en cuanto se le presente la oportunidad?