La Granja VIP 24/7
Jawy y Kim Shantal piden votos por Manola Díez, quien sigue nominada. “Activen el fandom”

Kim Shantal cree que hoy será traicionada por Eleazar Gómez y comienza a pedir apoyo de sus fans para no ser eliminada. También pide votos para Manola Díez.

Jawy y Kim Shantal piden ante las cámaras que sus fans voten por Manola Díez, quien está nominada desde el miércoles de La Asamblea. Sin embargo, Kim cree que Eleazar Gómez la nominará directamente en La Traición y analiza si pedir que “vayan votando”.

Manola Díez
