Lis Vega “predice” a quién va a nominar Eleazar Gómez en La Traición de este viernes
Luego de que Eleazar Gómez ganara La Salvación, la tensión e inquietud está incrementando dentro de La Granja VIP. Lis Vega y Lola Cortés hablan de La Traición.
Lis Vega cree que Kike Mayagoitia o Kim Shantal son los granjeros que podrían ser nominados directamente hoy por Eleazar Gómez, pues él tiene el beneficio de La Traición. “Ya está cantado”, dice Lola Cortés mientras ambas preparan el desayuno.
