¡Juego de Salvación! Las parejas de Granjeros buscarán obtener la victoria para ya no estar en la Tabla de Nominación de La Granja VIP

Las tres parejas de Granjeros se enfrentan al circuito de La Granja VIP, deben trabajar en equipo para meter el mayor número de zanahorias en un cesto y con tiempo limitado. Se enfrentan Kenny con Fer, Natalia con Azalia y Julio con “Bebeshita”, solamente uno se salvará, mientras que Kunno y Mane son los espectadores de la batalla. Descubre quién ganó.