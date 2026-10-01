Mario “Mono” Osuna crítica a “Bebeshita” por reírse mientras se hablaba de su pleito con Kevyn Contreras; razón por la que recibe una nominación en La Granja VIP
Ante una decisión difícil, Mario Osuna nomina a Bebeshita, dejando una replica que la hizo llorar frente a todos por sus declaraciones en La Granja VIP
Mario Osuna detalla que se sintió decepcionado al ir a consolar a Bebeshita en su momento vulnerable en La Granja VIP, cuando durante La Gala la vio reírse de la situación, por lo que la invita a tomar el momento con seriedad. Mientras que la Granjera se defendió al detallar que es su forma de ser, ya que no quiere llorar todo el día y prefiere reír, así que rompe en llanto frente a él.