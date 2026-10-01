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Granjeros se podrán salvar en el Juego de Salvación, pero una pareja quedará bloqueada de esa oportunidad en La Granja VIP; descubre qué pasó

¡Un Juego de Salvación y una nominación que los bloqueara! Revive todo lo que pasó en La Granja VIP, ya que los Granjeros debieron votar por ciertas parejas

Las parejas de Granjeras nominadas a la Tabla de Nominaciones fueron puestos a prueba en la dinámica de “Echar Tierra”, con la finalidad de votar por los Granjeros para ser bloqueados al Juego de Salvación. Mientras que los pleitos entre Kevyn Contreras y Bebeshita se hicieron visibles, en especial por una broma que salió mu mal y perjudicó su posible romance, haciendo que la historia de amor se empiece a romper.
Por otro lado, solamente 3 parejas de Granjeros se enfrentarán en un reto para sobrevivir en el reality, descubre todo lo que pasó en La Granja VIP.

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