Granjeros se podrán salvar en el Juego de Salvación, pero una pareja quedará bloqueada de esa oportunidad en La Granja VIP; descubre qué pasó

Las parejas de Granjeras nominadas a la Tabla de Nominaciones fueron puestos a prueba en la dinámica de “Echar Tierra”, con la finalidad de votar por los Granjeros para ser bloqueados al Juego de Salvación. Mientras que los pleitos entre Kevyn Contreras y Bebeshita se hicieron visibles, en especial por una broma que salió mu mal y perjudicó su posible romance, haciendo que la historia de amor se empiece a romper.

Por otro lado, solamente 3 parejas de Granjeros se enfrentarán en un reto para sobrevivir en el reality, descubre todo lo que pasó en La Granja VIP.