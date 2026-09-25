“Es de lo que más me parte el alma”; Alex Fernández rompe en llanto en pleno concierto

Tras cancelar su presentación por el Día de la Independencia en Culiacán, Sinaloa, debido a un trance de salud, Alex Fernández regresa a los escenarios con un emblemático show en Guadalajara, en el que no pudo evitar romper en llanto al presentar a sus hijas e interpretar un par de canciones juntos. Así se vivió el emblemático momento.