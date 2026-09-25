“Es de lo que más me parte el alma”; Alex Fernández rompe en llanto en pleno concierto
Tras haber sufrido un trance de salud, Alex Fernández regresa a los escenarios con un emblemático show en Guadalajara, en el que no pudo evitar romper en llanto.
Tras cancelar su presentación por el Día de la Independencia en Culiacán, Sinaloa, debido a un trance de salud, Alex Fernández regresa a los escenarios con un emblemático show en Guadalajara, en el que no pudo evitar romper en llanto al presentar a sus hijas e interpretar un par de canciones juntos. Así se vivió el emblemático momento.