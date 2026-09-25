Azalia dejó a un Granjero sin desayunar, pero se justifica por controlar la comida de La Granja VIP: “Se tragó un hot dog”

Azalia protagonizó un momento muy polémico en La Granja VIP al negarle la comida a Carlos Trejo. Y si bien Mono Osuna le dio la razón y le dijo al “cazafantasmas” que debía comer lo mismo que los demás, “La Negra” insiste en que su decisión de controlarle la comida fue porque le pareció incongruente que dijera que el médico le había mandado una dieta especial, pero cuando prepararon hot dogs no le pareció un problema y tampoco se preocupa cuando come mucha fruta.