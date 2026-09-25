Niurka pierde la paciencia con Kevyn “Bicolor” y le explica por qué tiene que salvar a Manelyk en La Granja VIP (VIDEO)
Como ganador de la Salvación, Kevyn Contreras tendrá que tomar una decisión muy importante en La Granja VIP y parece que quiere serle leal a Niurka.
Los nervios están a todo lo que da en La Granja VIP, pues Kevyn “Bicolor” se ganó la Salvación de la semana 3 y ahora podrá traicionar a uno de sus compañeros. Y para que su decisión sea la mejor, el comediante le pidió consejos a Niurka, que primero le dijo que solo le daría su opinión, pero cuando se dio cuenta de que no la estaba entendiendo y podría hacer las cosas mal, optó por explicarle paso a paso cuál es la estrategia que tiene en mente para fortalecerse ante el equipo de Manelyk.