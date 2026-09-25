"¿Sí te gusto?": Kevyn “Bicolor” coquetea con Bebeshita en La Granja VIP y le pregunta cuáles son sus intenciones

Cada vez es más notoria la cercanía entre Kevyn “Bicolor” y Bebeshita, quienes protagonizan el shippeo más inesperado de La Granja VIP. Y para evitar confusiones, el comediante ya le preguntó de frente a Daniela Alexis si realmente se siente atraída por él o si simplemente se trata de un juego, para así saber cómo se tiene que comportar con ella.