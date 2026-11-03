Bebeshita rompe en llanto y reclama a Bicolor por sus bromas durante la cena romántica: “No quiero existir para ti”

Daniela Alexis “Bebeshita” rompió en llanto durante la cena romántica que compartió con Kevyn Contreras “Bicolor” en La Granja VIP. En la conversación, la influencer le reclamó por sus bromas y expresó que no quería continuar con un vínculo en el que, según explicó, no se sentía tomada en serio.

¿Qué le dijo Bebeshita a Bicolor durante la cena romántica en La Granja VIP?

El encuentro ocurrió después de que Daniela comprara una cena romántica por siete mil pesos del presupuesto. Durante la velada, ambos hablaron sobre el trato que reciben del otro y las expectativas que tienen sobre su acercamiento.

“No quiero existir para ti”, le dijo Bebeshita a su compañero. También le pidió que dejara de buscarla por las noches para decirle que quería estar con ella, que la quería o que se había enamorado. Bicolor respondió que esas expresiones de cariño también las tenía durante el día, pero ella insistió en que deseaba poner un límite.

“Ya quiero cerrar este ciclo, ya. Me estás haciendo daño”, manifestó. La creadora de contenido explicó que no quería permitir que alguien a quien procuraba tratar bien y por quien se preocupaba fuera grosero con ella o se burlara de manera constante.

Daniela “Bebeshita” da a conocer que Granjero se va con ella a la cena romántica que compró en La Granja VIP

Daniela señaló que esperaba gestos de atención y cuestionó que su compañero, desde su perspectiva, solo fuera lindo cuando le convenía. Además, recordó una actividad que había querido compartir con él: un juego que, según contó, únicamente les habría tomado dos minutos.

Bebeshita aseguró que lo había invitado a participar, pero él había salido con otros granjeros. “La neta no sabía”, respondió Kevyn al escuchar que ella había preparado el juego para los dos.

Para la influencer, no se trataba únicamente de ese episodio. También mencionó otras ocasiones en las que, según relató, el cansancio o algún malestar se convertían en una explicación para no pasar tiempo juntos. “Siempre existe un pretexto y no me lo merezco”, sostuvo.

¿Cómo respondió Kevyn “Bicolor” a los reclamos de Bebeshita?

El comediante discrepó de los señalamientos sobre su manera de dirigirse a ella. “Yo la verdad siempre he dado buenos comentarios, nunca te he faltado al respeto”, aseguró.

Sin embargo, Daniela reiteró que sus comentarios y acciones la hacían sentir mal. Cuando hablaron sobre las bromas entre ambos, ella distinguió las que le hacía directamente de aquellas que, según su versión, él realizaba públicamente.

Bebeshita también recordó que Contreras le había prometido esforzarse y dejar que las cosas fluyeran, pero afirmó que no había visto ese cambio.

