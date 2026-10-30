“Mono” Osuna se defendió de las acusaciones de haber empujado a Kevyn Bicolor en La Granja VIP: “Están tratando de hacer su juego con mentiras”

Mario “Mono” Osuna rechazó las acusaciones de haber empujado a Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP y cuestionó la manera en que sus compañeros estaban presentando lo ocurrido. Antes de que se comunicara la decisión final sobre el episodio, el exfutbolista aseguró: “Están tratando de hacer su juego con mentiras”.

¿Qué dijo Mono Osuna sobre las acusaciones en La Granja VIP?

Osuna sostuvo que los señalamientos respondían al juego de sus compañeros. Posteriormente, cuando Adal Ramones explicó el resultado de la revisión y le dio la palabra, el granjero manifestó que había permanecido tranquilo porque consideraba que no había cometido una falta.

“Yo estaba tan tranquilo”, expresó. Después recordó su trayectoria deportiva para explicar su postura: “Te recuerdo que yo soy futbolista, yo sabía cuando hacía algo malo. Entonces estaba muy tranquilo, no pasa nada”.

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Durante la conversación, Natalia Alcocer también intervino para plantear qué debía entenderse por contacto físico. Desde su perspectiva, que alguien la tocara o empujara podía entrar en esa categoría. El conductor respondió con una explicación sobre el análisis que se había realizado del episodio entre Mono y Bicolor.

¿Por qué no sancionaron a Mono Osuna por el supuesto empujón a Kevyn?

Ramones informó que el equipo había revisado la situación minuciosamente, incluso antes de que fuera mencionada en La Asamblea. Según explicó, se analizaron las imágenes desde todos los ángulos disponibles y El Gallo determinó que Osuna no había cometido una falta que ameritara una sanción.

“Si de verdad hubiera existido ese ataque del que se habla, Mono ya no estaría aquí”, afirmó el presentador. También señaló que decidieron mostrar las grabaciones para aclarar lo sucedido ante los granjeros y reiterar que una agresión no sería pasada por alto.

El conductor reconoció que, dentro de la competencia, los participantes podían percibir una situación de manera distinta. Sin embargo, insistió en que la revisión no había identificado un contacto con intención de causar daño.

¿Cómo llegó la acusación contra Mono Osuna a La Asamblea?

El señalamiento formó parte de las nominaciones de la semana ocho. En ese momento, Pablo Montero acusó a Mono de haber empujado a Kevyn y sostuvo que después le había pedido disculpas. Bicolor también expuso la acusación durante su intervención, por lo que Adal anunció que se mostrarían las imágenes para contrastar las versiones.

Al cerrar la aclaración, Ramones pidió a los participantes que reportaran cualquier situación en la que consideraran que existía una agresión. Sobre este episodio, reiteró que el análisis no había encontrado una conducta que justificara sancionar al exfutbolista.