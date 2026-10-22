¿Kunno quiere cambiar de bando? Manelyk revela la conversación que tuvo con él en La Granja VIP

La cercanía de Kunno con Granjeros del otro equipo fue tema de conversación en La Granja VIP, luego de que Manelyk comentara que el influencer es quien más se acerca a Pablo y Natalia. Ante esta situación, Manelyk les contó a Azalia y El Mono Osuna que anteriormente ya había hablado con Kunno sobre la posibilidad de cambiarse de equipo. Según relató, le dejó claro que, si quería irse con sus otros compañeros, podía hacerlo sin problema. Con esto, Manelyk mostró que no piensa obligarlo a permanecer en su grupo, aunque queda por ver si Kunno decidirá cambiar de bando.