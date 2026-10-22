Venga La Alegría | Programa 22 de octubre 2026 Parte 1 | Joy reacciona a los rumores de romance entre su esposa y su hermano, lo mejor de La Granja VIP y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de octubre 2026, parte 1: Maribel Guardia revela cómo enfrenta la distancia con su nieto y su abogado explica la supuesta trampa, Joy Huerta reacciona a los rumores del supuesto romance entre su esposa y su hermano Jesse, las denuncias de la Ciudad Destrampada en Cuautitlán Izcalli, ‘El Borrego’ y su mamá nos enseñaron a hacer mantequilla casera y Cecilio López mostró cómo hacer brujas para Halloween.

También, la receta de pasta morada cremosa, el último concierto de Jesse con Joy en el Auditorio Nacional, Camila Fernández defendió a Leonardo Aguilar de las críticas por su concierto en Guadalajara y un espectacular cambio de imagen de El Escuadrón de la Belleza. Además, la polémica que se armó tras el fuerte encontronazo entre Azalia y Rafa en La Granja VIP. ¡Venga La Alegría!